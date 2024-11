Unipol

Unipol

(Teleborsa) - Seduta positiva a Piazza Affari per, colosso assicurativo italiano, dopo che gli analisti di Berenberg hanno incrementato ilper azione dai precedenti 11,50 euro., con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 11,62 e successiva a 11,75. Supporto a 11,49.