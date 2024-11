Bonus sociali elettrici, sbloccati sconti in bolletta per 9.000 famiglie con i controlli di Guardia di Finanza e ARERA

(Teleborsa) - Nel corso del 2024, è stata incrementata l’attività ispettiva dell’e dei militari deldella, che collaborano con l’Autorità stessa in base a un protocollo d’intesa. L’obiettivo era verificare la corretta erogazione del bonus sociale elettrico, misura prevista dalla legge per sostenere milioni di consumatori in condizioni di disagio economico. Si tratta di un’agevolazione che ha lo scopo di alleviare il crescente costo delle bollette per utenze domestiche a tutela dei soggetti economicamente svantaggiati e di quelli in gravi condizioni di salute.Infatti, iin condizioni di, in particolare, presentano all’INPS la(Dichiarazione Sostitutiva Unica), per il calcolo dell’ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente). In base all’importo dell’e al numero dei componenti del nucleo familiare, agli aventi diritto viene riconosciuto automaticamente il bonus, sotto forma di “sconto”, per un periodo di 12 mesi, senza presentare alcuna istanza.L’di ARERA e della Guardia di finanza ha riguardato i venditori di energia elettrica tenuti alla rendicontazione periodica dei flussi finanziari legati all’erogazione dell’incentivo. È così emerso che, in alcuni casi, l’adempimento non era stato osservato ed erano presenti posizioni “incagliate” di utenti che hanno poi ottenuto ilin ritardo. L’attività di vigilanza, grazie all’accurato esame contabile delle Fiamme Gialle ha permesso di individuare circa, dei qualisono stati “sbloccati” e quindi erogati immediatamente.Nel corso dell’anno, oltrein difficoltà economiche hanno recuperato il bonus e ricevuto unonelle fatture per luce e gas. La programmazione ispettiva e le progettualità nel settore dell’, sulla scorta dell’esperienza maturata, prevedono nuovi interventi che, già dalle prossime settimane, interesseranno ulteriori società fornitrici, confermando la costante attenzione che la Guardia di finanza e ARERA dedicano alle fasce più deboli della cittadinanza e, più in generale, alla tutela dei consumatori.