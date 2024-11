Eventi e scadenze del 6 novembre 2024

Lunedì 04/11/2024

Martedì 05/11/2024

Mercoledì 06/11/2024

Almawave

Anima Holding

Ariston Holding

Banco BPM

BPER

Cellularline

Cementir

Ediliziacrobatica

Eles

Enel

Enel

Intercos

Inwit

Kruso Kapital

Landi Renzo

Poste Italiane

Revo Insurance

Snam

Tenax International

Terna

Toyota Motor

Tripadvisor

Unicredit

Zalando

(Teleborsa) -- Sondaggio congiunturale sulle imprese industriali e dei servizi- Auditorium Parco della Musica, Roma - Il 7° Forum Mondiale OCSE sul Benessere, promosso dal MEF e dall'ISTAT, avrà il titolo "Strengthening Well-being Approaches for a Changing World". È uno degli eventi organizzati sotto la Presidenza italiana del G7. Interverranno, tra gli altri, il Ministro Giancarlo Giorgetti, il Segretario Generale dell’OCSE, Mathias Cormann, e il Presidente dell'INPS, Francesco Maria Chelli- Fiera a Rimini - Evento annuale leader nei settori della green and circular economy. Punto di incontro tra industrie, stakeholder, policy maker, opinion leader e autorità locali. La 27ª edizione, di Italian Exhibition Group, avrà anche il Textile District, un'area tematica dedicata alla sostenibilità nel mondo della moda- Pechino - Visita di Stato del Presidente Mattarella nella Repubblica Popolare Cinese- Ita-coin; €-coin- Inizia la riunione di politica monetaria- Pubblicazione dei verbali della riunione di politica monetaria del 19 e 20 settembre 202409:00 -- Università LUISS Guido Carli, Roma - Il Forum nazionale delle Telecomunicazioni 2024 "CONNESSI PER L’ITALIA - Persone, infrastrutture e servizi per il futuro del Paese" è organizzato da Assotelecomunicazioni-Asstel. Parteciperanno i Ministri Adolfo Urso e Marina Elvira Calderone (in attesa di conferma) e il Sottosegretario Alessio Butti10:00 -- Farnesina - Evento ministeriale inaugurale del Gruppo Mondiale per l'Energia da Fusione ("World Fusion Energy Group") co-organizzato dall’Italia e dall’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA) al quale saranno presenti rappresentanti governativi e di Istituzioni pubbliche e private. Tra gli interventi, i Ministri Tajani e Pichetto Fratin, il DG dell’AIEA, Rafael Mariano Grossi, e il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni14:00 -- Palazzo San Macuto - Il Copasir - Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica - svolge l'audizione del direttore dell’Agenzia informazioni per la sicurezza esterna (Aise), Giovanni Caravelli14:30 -- Palazzo San Macuto - Il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione svolge l'audizione del Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, sulla reintroduzione temporanea dei controlli alle frontiere dei Paesi nell'area Schengen17:30 -- Sede gruppo bancario, Desio - Convegno "La finanza alternativa. Opportunità per le imprese: strumenti innovativi di accesso al capitale". Tra i protagonisti Alessandro Decio (AD Banco Desio), Giovanni Tamburi (Fondatore, Presidente e AD di TIP - Tamburi Investment Partners), Francesco Becchelli (Senior Partner Algebris Green Transition Fund), Andrea Nuzzi (Head of Corporate and Financial Institutions di CDP), e Giovanni Landi (AD Anthilia Capital Partners)- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Conference call risultati 3Q 2024, alle ore 16.00 - CDA: Resoconto intermedio di gestione al 30/09/2024- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 settembre 2024- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Conference call con analisti e investitori per presentare i risultati dei primi nove mesi del 2024 alle ore 18.00. La presentazione sarà tenuta dal CFO Stefano De Angelis- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2024- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Conference call con analisti e investitori- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2024- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione dei risultati di Gruppo 3Q24 e 9M24 (pubblicazione risultati e conference call)- Risultati di periodo