New York: scatto rialzista per KeyCorp

banca commerciale statunitense

S&P-500

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 14,31%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Il grafico a breve dimostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 20,17 USD e supporto stimato a quota 18,89. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 21,45.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)