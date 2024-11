Assemblea Legacoop, Istat: misure urgenti per contrastare il calo della produzione

(Teleborsa) - Si è svolta oggi, presso l’, l’, un’occasione per riflettere sul futuro del settore e per lanciare un appello urgente al Governo e alle istituzioni italiane."L’assenza di politiche industriali di lungo periodo e di progettualità affossano la crescita e lo sviluppo dell’economia. Attraversiamo un momento complicato, soprattutto a causa delle tensioni internazionali che abbattono la fiducia dei mercati interni. Dal governo ci aspettiamo. Serve progettualità, investimenti infrastrutturali di lungo respiro coerenti con le necessità infrastrutturali dei territori. Lo chiediamo a gran voce da tutto il sistema cooperativo". Lo ha dichiarato ilnel corso dell'evento."Senza progettualità e visione a lungo termine,. La cooperazione chiede azioni concrete e investimenti duraturi, per un’economia più forte e resiliente" ha proseguito Balducci, sottolineando l’impegno di Legacoop nell’ottica di une di una maggiore coerenza tra le politiche industriali e le esigenze dei territori.Il presidente ha ricordato che le cooperative di Legacoop contribuiscono in modo essenziale alla crescita dei territori e delle comunità, e che è necessario un cambio di approccio da parte delle istituzioni: "per far comprendere le nostre priorità, che sono le priorità di intere filiere e di migliaia di lavoratori e lavoratrici. Siamo pronti a collaborare, ma è indispensabile che il Governo si impegni a considerare la nostra realtà economica come un partner strategico"."Il sistema d’imprese che rappresentiamo rafforza la sua presenza nei mercati di riferimento. Nei settori delle costruzioni, dell’industria, dei trasporti e in quelli dei servizi le cooperative sono leader. Nei prossimi anni rappresenteremo al meglio la cooperazione di lavoro candidandoci, attraverso alleanze strategiche, a rappresentare un mondo delle imprese che necessita di un Paese con politiche di lungo periodo", prosegue il. "Su questo incalzeremo il Governo chiedendoe una maggior attenzione nei confronti di settori indispensabili per la crescita economica che permettono a migliaia di lavoratrici e lavoratori di avere un lavoro dignitoso. Serve una modifica sostanziale del codice degli appalti, con norme certe ed esigibili per la revisione dei prezzi, che tengano conto degli aumenti salariali previsti dai Ccnl. Servono, anche attraverso la detassazione degli aumenti contrattuali. Il decreto correttivo proposto da Salvini è insufficiente. Serve più coraggio da parte del Governo per rilanciare un'economia in affanno", conclude Laguardia.Ilha portato l’attenzione sull'assenza di visione nelle politiche industriali italiane ed europee. In un momento caratterizzato dal rallentamento del ciclo economico e da un forte calo della produzione industriale, ha evidenziato comea sostenere le imprese nelle transizioni digitali e green. "È preoccupante vedere che mancano gli investimenti necessari per migliorare la competitività delle nostre imprese e che la recente abolizione dell’ACE ha aumentato il carico IRES per le imprese di oltre il 10% in media. In questo scenario, lanegli appalti di servizi rappresenta un problema cruciale per garantire la qualità per gli utenti e la sostenibilità economica delle imprese", ha dichiarato Gamberini, aggiungendo che la mancanza di risorse per adeguare i prezzi nell’edilizia rischia di bloccare i progetti finanziati dal PNRR, considerati l’unico stimolo alla crescita economica del Paese.Alla chiusura dell’Assemblea, presieduta da, sono intervenuti anche lae il. Hanno contribuito inoltre alle riflessioni ile ilcon un intervento sulle trasformazioni nel mondo del lavoro. La giornata si è conclusa con una nota culturale grazie alla partecipazione dell’, che ha interpretato i sette principi cooperativi attraverso monologhi, raccontando storie emblematiche dalla cooperazione di lavoro.Secondo, a settembre 2024 lasu base annua, segnando il ventesimo calo consecutivo. Ilha parlato di "una contrazione che investe tutti i settori, e che appare allarmante se si analizza l’andamento dei beni di consumo, che a settembre scendono del -3,5% su base annua e del -4% nei primi nove mesi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con un vero e proprio tonfo per quelli durevoli, in calo verticale del -5,6% nel 2024".Ancheè intervenuta sulla situazione, commentando i dati ISTAT e sottolineando che, nonostante i segnali positivi nelle vendite al dettaglio di settembre,. L'Ufficio Studi di Confcommercio ha sottolineato l’importanza di attendere i prossimi mesi per comprendere se si tratti di un punto di svolta nell’atteggiamento delle famiglie., per voce del, ha dichiarato che ildelle vendite al dettaglio continua e che i consumi alimentari del 2024 hanno registrato una riduzione complessiva di 1,6 miliardi di euro. "La buona performance fatta registrare dalle vendite a settembre, che segnano una crescita mensile sia in valore che in volume, non basta a colmare il gap con il passato – spiega il presidente Gabriele Melluso – Nell’intero 2024 il commercio registra infatti, che raggiunge il -1% per gli alimentari. Questo significa che, al netto dell’inflazione, le vendite alimentari scendono nel complesso in Italia per 1,6 miliardi di euro rispetto al 2023. Gli italiani in sostanza continuano a contrarre gli acquisti anche per beni primari come il cibo, e per questo sollecitiamo ancora una volta il Governo ad intervenire adottando misure tese ad accelerare la discesa dei prezzi al dettaglio, combattere le speculazioni e tutelare il potere d’acquisto delle famiglie, in modo da far ripartire i consumi e sostenere commercio ed economia" – conclude Melluso.Infine,, rappresentata dal, ha definito la crisi della produzione industriale come unaspiegando come i beni di consumo durevoli abbiano registrato le peggiori performance. Dona ha indicato che il calo della produzione è strettamente legato alla contrazione della capacità di spesa delle famiglie e ha chiesto al Governo di intervenire per stimolare i consumi interni.