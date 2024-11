Enel amplia pacchetto di misure per la genitorialità e la conciliazione vita-lavoro

Enel

(Teleborsa) -ha firmato oggi un ulteriore importante- Filctem-CGIL, Flaei-CISL, Uiltec-UIL -e attento ai nuovi bisogni delle persone. Sono state adottateinnovative e migliorative rispetto alle attuali previsioni di legge, che. Questa intesa posiziona il Gruppo tra le aziende leader nel welfare aziendale."Con l’accordo sono state introdotte nuove misure di welfare per rispondere ai bisogni emergenti e per sostenere il giusto equilibrio vita-lavoro", commenta, Direttrice People&Organization del Gruppo Enel, aggiungendo "un approccio solido e concreto, che risponde ai bisogni di una società in evoluzione e promuove ulteriormente i principi di inclusività e sostenibilità in tutte le misure di welfare adottate".Fra leintrodotte dal nuovo accordo:, che prevede 20 giorni in più di congedo, in aggiunta ai 10 già previsti dalla legge;, laddove la normativa di legge riconosce una indennità all'80%, per le giornate di congedo parentale riconosciute a madri e padri, alternativamente, fino al sesto anno di vita del bambino;spettanti alla madre e al padre fino al dodicesimo anno di vita del bambino,, cui i genitori hanno diritto in alternativa tra loro fino al dodicesimo anno di vita del bambino;all’asilo nido e/o alla scuola materna, o in occasione della laurea e del diploma di scuola secondaria di primo e di secondo grado;per posticipare l’inizio della giornata lavorativa in occasione del primo giorno di scuola primaria del proprio figlio,in occasione della nascita dei nipoti;per esigenze di assistenza e cura di genitori anziani, per i dipendenti che non fruiscono delle misure previste dalla legge 104;complessivi annui di permesso retribuito (2 giorni aggiuntivi rispetto alla legge) per decesso, grave infermità, ricovero o intervento chirurgico anche degli affini di primo grado (suoceri/suocere), oltre che dei parenti entro il secondo grado di parentela o del convivente, già previsti dalla legge.