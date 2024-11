Pirelli, al mercato piace la trimestrale. Titolo in rally

Pirelli

FTSE MIB

gruppo attivo nella produzione di pneumatici

Pirelli

(Teleborsa) - Scambia in profit, che lievita del 2,13% il giorno dopo la pubblicazione della trimestrale e la conferma dei target 2024, "alla luce dei risultati conseguiti nei primi nove mesi e dello scenario atteso".Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alrispetto all'indice di riferimento.Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 5,003 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 5,177 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 4,935.