Amplifon, acquistate azioni proprie per oltre 1 milione di euro

Amplifon

Società leader nelle soluzioni uditive

(Teleborsa) -, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver, il 5 novembre 2024, complessivamente, pari allo 0,018% del capitale sociale, al prezzo medio unitario di 25,388 euro per azione, per un controvalore pari aAl 5 novembre, Amplifon ha in portafoglio 1.087.299 azioni proprie, pari allo 0,480% dell'attuale capitale sociale.A Piazza Affari, oggi, risultato positivo per la, che lievita del 3,53%.