Banca dei Regolamenti Internazionali, Pablo Hernández de Cos nuovo DG

(Teleborsa) - Il Consiglio di amministrazione dellaha annunciato la nomina dicome prossimo. La sua nomina avrà effetto dal 1° luglio 2025 e avrà una durata di cinque anni.Hernández de Cos è stato, posizione che ha ricoperto dal 2018 a giugno 2024. Subentrerà al messicano Agustín Carstens, il cui mandato si concluderà alla fine di giugno 2025.La BRI (in inglese) è un'organizzazione con sede a Basilea che promuove la cooperazione in campo monetario e finanziario e funge da banca e da forum per le banche centrali."Era essenziale per il consiglio trovare un leader eccellente per succedere a Carstens, che ha avuto un enorme successo nel guidare e trasformare la BRI in questi tempi difficili ha commentato, presidente della BRI - Hernández de Cos è una persona di notevole calibro ed esperienza globale e siamo pienamente certi che incarnerà lo spirito di fiducia internazionale ed eccellenza tecnica su cui è costruita la BRI".