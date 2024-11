BEI: l’adattamento ai cambiamenti climatici è una priorità nazionale per oltre due terzi di italiani

(Teleborsa) - Un’indagine dellarivela chei quali riconoscono l’urgenza di investire ora per evitare costi futuri.Secondo l’indagine annuale sull'83% degli italiani ritiene necessario adattare il proprio stile di vita agli effetti dei cambiamenti climatici, una sfida vista come prioritaria per il Paese, subito dopo l’aumento del costo della vita. Con l’Italia sempre più esposta a eventi meteo estremi – dalle ondate di calore alla siccità che colpiscono il sud, ai nubifragi nel nord – cresce la consapevolezza che l’adattamento climatico sia essenziale per proteggere infrastrutture, economie locali e salute.L’analisi BEI evidenzia cheInoltre, il 91% degli intervistati ritiene necessario avviare investimenti immediati per evitare costi futuri più elevati.Nel 2024,, con ondate di calore e siccità in Sicilia e Sardegna e nubifragi che hanno colpito il Piemonte, l'Emilia-Romagna e le Marche, portando a evacuazioni e allo stato d'emergenza. Questi eventi hanno rafforzato la consapevolezza degli italiani riguardo alladi fronte a fenomeni meteorologici sempre più frequenti e intensi, conseguenza dell’aumento globale delle temperature. Una relazione dell’Agenzia Europea dell’Ambiente sottolinea che l’Europa è attualmente il continente con ilLa, ha commentato: "Gli eventi climatici estremi rappresentano ormai una realtà concreta per l’Italia. È urgente investire inche proteggano le comunità e rafforzino le economie locali. La BEI è al fianco dell’Italia per sostenere progetti che aumentino la resilienza e creino nuovi posti di lavoro". Secondo l’indagine, la popolazione italiana riconosce sempre più che l’adattamento ai cambiamenti climatici è anchea lungo termine.Oltre, e il 34% considera l’ipotesi di trasferirsi in aree meno vulnerabili per sfuggire a inondazioni o incendi. Molti, però, lamentano scarsa informazione sui fondi o incentivi pubblici che potrebbero facilitare tali adattamenti.Gli intervistati italiani considerano prioritario l'investimento in:per promuovere comportamenti responsabili verso i rischi climatici (51%),, come barriere anti-inondazione e reti elettriche resilienti (47%),per mitigare il calore (41%).Un terzo degli italiani ritiene che le industrie e le imprese con impatti maggiori sull’ambiente debbano sostenere i costi delle misure di adattamento, mentre il 34% considera opportuno che le spese siano ripartite equamente. A livello globale,per sostenere i paesi in via di sviluppo più vulnerabili ai cambiamenti climatici.