Black Friday 2024:impennata Omnicanalità, Mobile eCommerce e Click-and-Collect (+25%).

(Teleborsa) - Omnicanalità, Click-and-Collect, Mobile eCommerce e Intelligenza artificiale: sembrano essere queste le tendenze e gli strumenti chiave per affrontare ilsecondo le aspettative del mercato. A prevedere i trend nel processo d'acquisto per le prossime settimane èleader di settore nella gestione dell'eCommerce, che punta a preparare le aziende ad uno degli eventi commerciali più significativi dell'anno. A muovere l'economia il prossimo 29 novembre sarà infatti un giro d'affari di 200 miliardi di dollari, tramite un'esperienza d'acquisto integrata tra eCommerce e negozi fisici."Il Black Friday 2024 rappresenta una grande opportunità per le aziende che sapranno adottare un approccio omnicanale – afferma– le imprese devono essere pronte a gestire interazioni continue, dalla navigazione online alla visita in store, fino alla consegna e al post-vendita".Il primo dato che emerge dalevidenzia come il 60% dei consumatori utilizzerà differenti canali prima di completare l'acquisto: di questi, il 45% inizierà il processo online, per poi finalizzarlo in negozio fisico e viceversa. Ma a crescere non sarà solo: le imprese dovranno ottimizzare la loro esperienza mobile per garantire una navigazione rapida e acquisti senza frizioni, dato che ilcostituirà il 58% delle transazioni totali durante il prossimo periodo di saldi.L'azienda di Quarto d'Altino (VE) sottolinea anche come il Click-and-Collect subirà una forte espansione: la modalità in cui i consumatori acquistano online e ritirano in negozio crescerà del 25% rispetto al 2023[4]. Ciò dimostra quanto sia importante l'integrazione tra canale digitale e fisico. Non da meno l'importanza di offrire un'esperienza d'acquisto personalizzata: il 63% dei consumatori afferma che acquisterà da brand che offrono esperienze d'acquisto su misura[5]. In questo caso, utilizzare i dati raccolti tramite i vari canali permette di personalizzare le offerte e migliorare la customer experience."Il Black Friday – afferma– è una sfida logistica e tecnologica per le imprese. Prepararsi con anticipo e adottare una strategia omnicanale non è più un'opzione, ma una necessità. Solo chi saprà connettere efficacemente il mondo online con quello fisico riuscirà a emergere in questo scenario competitivo".Un altro aspetto fondamentale per affrontare il Black Friday 2024 in maniera efficiente, sarà l'adozione di tecnologie comeper migliorare la gestione del flusso d'ordine, la personalizzazione e il supporto clienti. L'AI, insieme agli strumenti di, consente di analizzare grandi volumi di dati in tempo reale, ottimizzando le promozioni e migliorando l'efficacia delle campagne digitali.Secondo ile aspettative per ilsono in linea con i trend consolidati degli ultimi anni, con un focus crescente sulle vendite natalizie. Oltre il 40% degli intervistati ha dichiarato di voler approfittare del Black Friday per acquistare regali di Natale, con una maggiore propensione tra i Baby Boomer (53,5%), seguiti dalle generazioni X (42,4%), Y (45,3%) e Z (43,3%).In un mercato in cui il confine tra online e offline è sempre più sottile, l'integrazione dei canali – rileva Calicantus – è fondamentale per offrire al cliente un'esperienza d'acquisto coerente e personalizzata.