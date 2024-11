Borse asiatiche in calo, pesa dato inflazione cinese

Tokyo

(Teleborsa) - Avvio di settimana debole per le principali borse asiatiche sulla scia dei dati sui prezzi al consumo in Cina, risultati inferiori al previsto. Il tasso di inflazione annuale, si è attestato allo 0,3% a ottobre 2024, in frenata rispetto alle stime (+0,4%) e ai valori di settembre (+0,4%). Si tratta della lettura più bassa da giugno, a causa di un ulteriore calo dei prezzi non alimentari e di un rallentamento dell'inflazione alimentare.Chiude poco sopra la parità la Borsa di, frenata dalla rivalutazione dello yen che ha penalizzato soprattutto i titoli legati all’export: ilmostra un timido rialzo dello 0,11%; sulla stessa linea, in rialzo, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando all'1,29%.Pesante la Borsa di(-1,73%); con analoga direzione, in rosso(-1%).Guadagni frazionali per(+0,64%); leggermente negativo(-0,39%).Allunga timidamente il passo l', che tratta con un modesto progresso dello 0,53%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 10 novembre si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,04%.Il rendimento dell'è pari 1%, mentre il rendimento delscambia 2,12%.Tra i datisui mercati asiatici:00:50: Partite correnti (preced. 3.933 Mld ¥)01:50: Prezzi produzione, mensile (atteso 0%; preced. 0%)00:50: PIL, trimestrale (atteso 0,2%; preced. 0,7%)03:00: Produzione industriale, annuale (atteso 5,5%; preced. 5,4%)03:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 3,8%; preced. 3,2%)04:00: Tasso disoccupazione (atteso 5,1%; preced. 5,1%)05:30: Produzione industriale, mensile (atteso 1,4%; preced. -3,3%).