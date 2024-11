BPER, al via oggi un programma di acquisto di azioni proprie

BPER Banca

Banca Popolare emiliana

(Teleborsa) -ha comunicato che, 11 novembre,ordinarie che siilIl programma di acquisto è a servizio del piano di assegnazione gratuita di azioni ordinarie BPER Banca in favore del personale del Gruppo nel contesto del sistema incentivante MBO 2024 e del Piano di Incentivazione di Lungo Termine (ILT) 2022-2025, nonché di eventuali pagamenti di fine rapporto.La durata del programma, che come comunicato si concluderà entro il prossimo 13 dicembre, è fissata in 12 mesi a decorrere dal 20 marzo 2024 e l'delle, anche in più tranches, dovrà essere diordinarie di BPER Banca fino ad unLe operazioni di acquisto delle azioni, da assegnare gratuitamente a servizio dei piani di incentivazione del personale del Gruppo, verranno effettuate nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato.Inoltre, BPER ha specificato che l’intermediario incaricato dell’esecuzione del programma è Equita Sim, che opererà in piena indipendenza.Intanto, a Piazza Affari, amplia il margine di guadagno la, rispetto ai valori della vigilia e si attesta a 5,858 eEuro.