Cellnex, ricavi nove mesi salgono a 2,9 miliardi

Cellnex

(Teleborsa) -chiude i primi nove mesi dell'anno con ricavi a 2,9 miliardi di euro, in crescita del 7% rispetto ai 2,7 miliardi dello stesso periodo dell'anno scorso.Ildopo le locazioni (EbitdaAl) sale a 1,7 miliardi, in crescita dell'8,9%. Ilè pari a 326 milioni di euro., al settembre 2024, ammontava a circa 17,5 miliardi di euro, con circa l’80% del debito a tasso fisso.Cellnex prevede di concludere laentro la fine dell'anno e la vendita in Irlanda nel primo trimestre del 2025.La Società ha fatto sapere che sta valutando con le agenzie di rating creditizio la possibilità di accelerare i rendimenti per gli azionisti nel 2025, mantenendo invariati il livello di indebitamento e l'impegno al rating Investment Grade.