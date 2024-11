Cy4Gate, contratti per 10 milioni di euro in ambito Decision Intelligence

Cy4Gate

(Teleborsa) -, player nazionale ed europeo dellae cyber intelligence, ha siglato nelle ultime settimane due contratti per un valore complessivo di circa € 10 milioni con primari clienti istituzionali, per l’acquisizione di soluzioni in ambito Decision Intelligence e per la durata di tre anni.I contratti, spiega una nota, si riferiscono alla, che sfrutta le potenzialità dell’utilizzo di diverse tecniche di Artificial Intelligence e sulle relative tecnologie proprietarie. Il Quipo verrà verticalizzato alle, per integrare diverse fonti dati molto eterogenee e per fornire ai decision maker quegli elementi informativi di sintesi che permettano l’adozione tempestiva di decisioni di competenza con il minimo livello di rischio e (b) di un pacchetto consistente di evoluzioni della piattaforma di Decision Intelligence ad uso istituzionale.Entrambi i programmi, pluriennali e su istituzioni estere, hanno consentito l’apertura del business su nuovi clienti con i quali saranno avviate ulteriori iniziative di upselling.