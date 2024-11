Exchange europei, SIX acquista Aquis per 207 milioni di sterline

SIX Group

Aquis Exchange

(Teleborsa) - I consigli di amministrazione dihanno raggiunto un accordo sui termini di un'consigliata da parte di SIX, per acquisire l'intero capitale di Aquis a un prezzo di 727 penny per azione. L'offerta valuta l'intero capitale a circae implica un enterprise value di circa 194 milioni di sterline.e una base UE a Parigi, Aquis opera in diversi segmenti aziendali, tra cui un sistema di negoziazione multilaterale (MTF) paneuropeo per azioni che copre 16 mercati europei (Markets), licenze di tecnologie infrastrutturali di mercato proprietarie (Technologies), un mercato growth nel Regno Unito (Stock Exchange) e dati di mercato derivati ??da Mercati e Borsa (Data).SIX considera l'acquisizione di Aquis "un'", si legge in una nota. Le risorse e le capacità combinate di SIX e Aquis creano un Pan-European Exchange tra le tradizionali attività di primary exchange e MTF. Entrambe le società condividono una filosofia comune in materia di innovazione dei mercati dei capitali, liquidità e offerta di scelta agli utenti, il che rafforzerà ulteriormente la capacità di SIX di servire i clienti in Svizzera, Spagna e in tutta Europa. Inoltre, offre l'opportunità di creare una sede di quotazione paneuropea competitiva per le società in crescita combinando i segmenti di quotazione growth di Aquis e SIX."Riteniamo che combinare Aquis con la piattaforma di SIX sia un'opportunità interessante per riunire- ha commentato Bjorn Sibbern, Global Head of Exchanges di SIX - La combinazione aggiungerà la solida offerta di Aquis alle nostre tradizionali attività di exchange primario e dati, integrando i segmenti di quotazione growth esistenti di SIX"."Come parte di SIX,con la massima agilità, beneficiando al contempo delle nostre risorse, della scala e di ulteriori investimenti, migliorando la capacità di Aquis di continuare a sviluppare la propria attività", ha aggiunto.L'offerta fornisce valore per gli azionisti di Aquis con undi circa il 68 per cento rispetto al prezzo medio ponderato per volume semestrale di 433 penny per azione Aquis dell'8 novembre 2024 (essendo l'ultimo giorno di negoziazione prima dell'inizio del periodo di offerta) e del 120 per cento rispetto al prezzo di chiusura di 330 penny per azione Aquis dell'8 novembre 2024.