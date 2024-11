GT Talent Group, CFO SIM avvia copertura con Neutral e TP a 4 euro

GT Talent Group

(Teleborsa) - CFO SIM hasul titolo, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e operante nel settore dell'entertainment sportivo tramite le società CarSchoolBox (che offre esperienze di guida in pista a bordo di supercar) e Scuderia Gentile (che realizza il format televisivo GT Talent). Ilè stato fissato aper azione (con un upside potenziale dell'8%), mentre ilsul titolo è "". GT Talent Group è sbarcata a Piazza Affari il 20 settembre con un prezzo di collocamento pari a 4 euro per azione.Le stime di CFO SIM mostrano un CAGR23-26del 35,6% (3,5 milioni di euro nel 2026 dai 2,7 milioni di euro registrati nel 2023). Per quanto riguarda, prevede un CAGR23-26 del 21,6%, derivante principalmente da un aumento costante del numero di esperienze di guida vendute, nei segmenti B2C e B2B, nonché del prezzo medio pagato da ciascun cliente, guidato principalmente da un migliore tasso di utilizzo dell'attuale flotta di supercar e da una strategia commerciale più efficace. Si prevede chemostrerà il tasso di crescita più elevato (CAGR23-26 del 59,1%), alla luce del potenziale dell'enorme azienda di scalare lo spettacolo GT Talent a livello globale. Un rapido aumento della popolarità sulle principali piattaforme di streaming e canali TV internazionali dovrebbe portare a un forte aumento del numero di spettatori e partecipanti.Inoltre, prevede che l'salirà con un CAGR23-26 del 36,1% (raggiungendo 0,5 milioni, margine del 13% sul VoP, nel 2026), sulla scia di un migliore assorbimento dei principali costi operativi. Si prevede che l'e l'rimarranno negativi nell'arco di previsione, gravati da elevati oneri per tassi di interesse (stimati in oltre 200 mila euro annui), anche a seguito di una Posizione Finanziaria Netta in progressivo peggioramento.Nel periodo 2024-26, CFO SIM prevede uncumulato di 2,3 milioni di euro. Di conseguenza, si prevede che la società presenterà un Free Cash Flow negativo nel 2024-26, con unadestinata ad aumentare costantemente e a raggiungere il picco di 4,2 milioni di euro (8,0x EBITDA) nel 2026.Viene spiegato che lesaranno utilizzate principalmente per riequilibrare la struttura del capitale del gruppo riducendo l'attuale indebitamento. Gli sforzi del management a sostegno della prossima fase di crescita dell'azienda saranno principalmente focalizzati su: 1) ampliamento della flotta di supercar, principalmente tramite contratti di leasing, 2) espansione del segmento di business B2B, 3) rafforzamento della forza vendita commerciale e 4) rapida espansione del GT Talent Show all'estero, principalmente negli Stati Uniti.Tra ivengono citati: uno dei principali attori nazionali che offre esperienze di guida ad alto tasso di adrenalina; GT Talent Group è un pioniere nella realizzazione di un talent show di sport motoristici in Italia; offerta completa su più segmenti (B2C e B2B) sfruttata tramite una strategia di distribuzione omnicanale; il GT Talent Show fornisce una leva di marketing unica per il cross-selling e l'up-selling dei servizi dell'azienda. Leindicate sono: la rapida espansione del GT Talent Show, potenziata dalla potenziale velocità di diffusione grazie alle piattaforme di streaming; la replica del GT Talent Show negli Stati Uniti; l'acquisizione di nuove auto sportive per espandere la flotta di proprietà e migliorare la proposta di vendita complessiva.Ildella società sono: riorganizzazione continua della base clienti, poiché i servizi offerti sono intrinsecamente non ricorrenti; dimensioni ridotte rispetto ai principali competitor; poche persone chiave rilevanti rappresentano un asset vitale per l'azienda; il GT Talent Show richiede ogni anno investimenti sostanziali per la sua produzione. Inoltre, isono: un rallentamento dell'attività economica potrebbe ridurre la spesa dei consumatori per servizi discrezionali; lancio di talent show simili da parte di concorrenti stretti; rischi legati all'impossibilità di rifinanziare l'attuale indebitamento.