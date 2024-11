HSBC e SACE finanziano l'acquisizione australiana di Ghella per 103 milioni di dollari australiani

(Teleborsa) -annunciano una nuova operazione daper sostenere la crescita diL’operazione finalizzata all’acquisto di una quota di maggioranza in The RIX Group of Companies, comprende The RIX Group, RIX Asset Maintenance e RIX Ground Engineering. Un investimento, quello di Ghella, che consolida la presenza nel Paese espandendo le competenze nel settore delle grandi infrastrutture. HSBC ha agito in qualità di Sole Mandated Lead Arranger, Lender e Agent.ha facilitato l’internazionalizzazione attraverso la. Il prodotto è offerto alle società italiane (o alle sussidiarie estere di società italiane) per sostenere la loro crescita a livello internazionale attraverso determinati costi e/o investimenti.Fondata nel 1894, quest’anno segna il: realtà globale di primaria importanza nel settore delle costruzioni di grandi opere pubbliche. Specializzata in scavi in sotterraneo, nel corso di cinque generazioni ha realizzato con successo oltre 190 tunnel collegando più di 1000 km di metropolitane, ferrovie, autostrade e opere idrauliche."Questa operazione rappresenta per HSBC la prima a supporto di, anche grazie alla nostra lunga esperienza nel lavorare con l’Export Credit Agency italiana" ha dichiarato"Questo dimostra ulteriormente il continuo sostegno da parte di HSBC verso gli investimenti internazionali dei propri clienti tramitecon soluzioni di finanziamento competitive e di lungo termine" ha dichiarato"Ancora una volta SACE è al fianco di un’azienda come Ghella, realtà internazionale di primaria importanza nel mondo delle costruzioni di grandi infrastrutture e già in prima linea sui temi della, a conferma del nostro impegno a sostenere la crescita internazionale del tessuto imprenditoriale italiano. E siamo lieti di averlo fatto con un partner globale quale HSBC la cui collaborazione è in continua crescita" ha dichiarato"Con questa acquisizione di Ghella, resa possibile grazie all’innovativo sostegno finanziario congiunto di SACE e HSBC, confermiamo la nostra vocazione internazionale consolidando la pluriennale presenza nel mercato australiano.del nostro gruppo accrescendone il know how specialistico" ha dichiarato