Inwit, ISS ESG migliora il rating di sostenibilità

Inwit

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche, ha, tra i principali leader di mercato a livello globale nella valutazione dei fattori ESG a sostegno delle scelte di investimento responsabile. INWIT passa dal rating C+ a B- confermando lo status "Prime", conferito alle società best-in-class di ciascun comparto.Tra i fattori che hanno determinato il riconoscimento, ISS ESG indica i, che si riflette in pratiche operative e politiche aziendali orientate alla tutela dell'ambiente, alla promozione dell'inclusione e a una governance responsabile, collocando Inwit al di sopra della media del settore per la performance ESG."Il miglioramento del rating ESG di ISS conferma la solidità del nostro modello di business intrinsecamente sostenibile", ha commentato, Direttore Relazioni Esterne, Comunicazione e Sostenibilità di Inwit, aggiungendo che l'upgrade "riconosce, inoltre, la validità del Piano di Sostenibilità di Inwit e il nostro contributo per ridurre gli impatti ambientali del business, promuovere il benessere e la sicurezza dei dipendenti e un sistema di governance mirato al successo sostenibile".