MAIRE convoca assemblea per introdurre il potenziamento del voto maggiorato

MAIRE

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella trasformazione delle risorse naturali, ha deliberato di convocare per il giorno 19 dicembre 2024 (in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 20 dicembre 2024, in seconda convocazione) l'per deliberare in merito alla(maggiorazione del diritto di voto) delloper introdurre il potenziamento del voto maggiorato attualmente in vigore, in recepimento della Legge Capitali.In particolare, la proposta formulata dal CdA prevede il riconoscimento, in aggiunta al beneficio del voto maggiorato cosiddetto "ordinario", introdotto nello statuto sociale nel 2015, nella misura del voto doppio a ogni azione che sia appartenuta al medesimo azionista per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione in apposito elenco, di un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi successivi alla maturazione del precedente periodo di ventiquattro mesi,Con l'introduzione del voto maggiorato potenziato, MAIRE "intende incentivare l'ulteriore rafforzamento di una compagine azionaria stabile, di medio-lungo periodo e diversificata, anche tramite l'che, condividendo le strategie industriali e di sostenibilità definite dalla società per il medio-lungo periodo, supportino il management nel proprio percorso di crescita in un contesto di mercato, quale quello in cui opera il Gruppo, sempre più sfidante, complesso ed in continua trasformazione", si legge in una nota.