Milione (SAVE), ricavi 9 mesi salgono a 191 milioni di euro. EBITDA +11%

(Teleborsa) -, il principale azionista di SAVE, ha chiuso idel 2024 conpari a 191,4 milioni di euro, in crescita del 9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, di cui 74,3 milioni di euro nel terzo trimestre dell'anno (+7%).Milione detiene la partecipazione di controllo in SAVE,che opera anche attraverso le sue controllate principalmente nella gestione di aeroporti. La controllata gestisce direttamente l'e controlla la società di gestione dell'aeroporto. Inoltre Save detiene delle rilevanti partecipazioni nelle società che gestiscono gli aeroporti Valerio Catullo di Verona Villafranca, l'aeroporto Gabriele D'Annunzio di Montichiari (BS) e l'aeroporto di Charleroi (Belgio) oltreché in società che operano nei settori correlati alla gestione aeroportuale.Il risultato operativo lordo () risulta pari a 99,5 milioni di euro, in crescita dell'11% (terzo trimestre a 43,3 milioni di euro, +8%). Il risultato operativo () è pari a 40,7 milioni di euro, in crescita del 26% (terzo trimestre a 24,3 milioni di euro, +15%). Ilrisulta quindi positivo per 27,4 milioni di euro, in crescita dell'82% (terzo trimestre a 22,1 milioni di euro, +35%).L'Aeroporto Marco Polo di Venezia ha chiuso i primi nove mesi con 8,98 milioni di(+1,8% rispetto allo stesso periodo del 2023), di cui 3,60 milioni nel terzo trimestre. L'aeroporto Antonio Canova di Treviso ha chiuso i primi nove mesi con 2,33 milioni di passeggeri (-0,5% rispetto allo stesso periodo del 2023), di cui 859 mila nel terzo trimestre.