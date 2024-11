Banca Generali

Intermonte

(Teleborsa) - La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato ache l' OPA su, annunciata a metà settembre, non ricade nell'ambito applicativo del decreto Golden Power confermando dunque il nulla osta in tema di normativa golden power al completamento dell'operazione.Tale provvedimento, si legge in una nota, è una delle autorizzazioni regolamentari necessarie per l'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria di Banca Generali su Intermonte.