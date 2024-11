OPA Servizi Italia, adesioni al 13,4%

Servizi Italia

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquistopromossa sulle azioni, società quotata su Euronext STAR Milan e leader nel settore dei servizi integrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e strumentario chirurgico per le strutture ospedaliere, risulta che oggi 11 novembre 2024 sono state presentate 89.776 richieste di adesione. Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 811.724, pari alL'offerta è iniziata il 28 ottobre 2024 e2024. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Servizi Italia acquistate sul mercato nei giorni 14 e 15 novembre 2024 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.