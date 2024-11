Piazza Affari si muove in territorio positivo, in sintonia con l'Europa

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Leonardo

Azimut

Unipol

STMicroelectronics

Moncler

El.En

Digital Value

Fincantieri

Buzzi

Tinexta

Sanlorenzo

(Teleborsa) -, al pari delle principali Borse Europee, in una settimana ricca di appuntamenti macroeconomici, in particolare, i nuovi dati sull’inflazione americana, in calendario mercoledì. Gli investitori guardano anche agli interventi di numerosi esponenti della Federal Reserve, soprattutto del presidente Jerome Powell (giovedì), mentre valutano le potenziali conseguenze del ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. A tal proposito, sul fronte societario, focus sui titoli Leonardo, in forte rialzo a Piazza Affari, visto dagli addetti ai lavori tra i titoli che potranno beneficiare delle politiche della futura amministrazione Trump.Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,53%. Giornata negativa per l', che continua la seduta a 2.660,1 dollari l'oncia, in calo dello 0,89%. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-1,69%), che ha toccato 69,19 dollari per barile.In deciso rialzo lo, che si posiziona a +129 punti base, con un forte incremento di 7 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,62%.sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,38%, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dello 0,79%, e ben impostata, che mostra un incremento dell'1,22%. Segno più per il listino italiano, con ilin aumento dell'1,39%; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 36.450 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+3,76%),(+3,39%),(+3,30%) e(+3,23%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,29%.di Milano,(+11,22%),(+6,78%),(+6,20%) e(+3,33%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -13,88%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,66%.