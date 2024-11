Prospetto ZES, dai commercialisti un modello per la certificazione

(Teleborsa) - Il, in collaborazione con la Fondazione Nazionale dei Commercialisti Ricerca, pubblica oggi il documento “”, realizzato nell’ambito delle aree di delega “Sistemi di controllo e revisione legale (financial e non financial)”, a cui sono delegati i consiglieri Gianluca Ancarani e Maurizio Masini, e “Finanza aziendale” a cui è delegato il consigliere Antonio Repaci.Ilrappresenta uno strumento operativo utile ai revisori coinvolti nella certificazione degli investimenti, supportandoli nelle attività relative all’incarico in conformità con l’articolo 3 del Decreto del 17 maggio 2024 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR.Le(ZES) sono state create per incentivare lo sviluppo economico nelle aree meno sviluppate del Paese. Gli investimenti effettuati in queste zone possono beneficiare di. Tuttavia, per accedere a questi benefici, è necessario che le spese sostenute siano adeguatamente certificate. La certificazione garantisce che gli investimenti rispettino i criteri stabiliti e siano conformi alle normative vigenti.Il documento contempla le, che vanno dalla lettera di incarico alla check list, con i principali controlli consigliati, fino alla lettera di attestazione e alla relazione di certificazione del revisore.