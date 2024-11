REVO Insurance, azioni proprie al 4% del capitale sociale

REVO Insurance

Gruppo assicurativo specializzato nel ramo danni

(Teleborsa) -ha comunicato che, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie, dal 4 all'8 novembre 2024 haad un prezzo medio di 10,3571euro, per uncomplessivo pari aAttualmente la Società ha in portafoglio un totale di 997.813 azioni proprie pari a circa il 4.053% circa del capitale sociale, comprendente le sole azioni ordinarie.Intanto, in Borsa, migliora l'andamento del, che si attesta a 10,4 euro, con un aumento dello 0,97%.