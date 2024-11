Seduta positiva per i mercati europei. A Milano corre Leonardo

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. L'agenda macroeconomica odierna è stata vuota, mentre nei prossimi giorni gli investitori guarderanno con attenzione alle prospettive economiche con la pubblicazione di diversi dati in calendario in Europa e negli Stati Uniti, nonché gli interventi di alcuni esponenti della Fed compreso il presidente Powell.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,63%. L'crolla a 2.616 dollari l'oncia, lasciando sul tavolo il 2,53%. Prevalgono le vendite sul(Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 68,21 dollari per barile, in forte calo del 3,08%.In deciso ribasso lo, che si posiziona a +115 punti base, con un forte calo di 7 punti base, con ilche si posiziona al 3,58%.ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,21%, seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,65%, eavanza dell'1,20%.Sessione euforica per, con ilche mostra in chiusura un balzo dell'1,56%; sulla stessa linea, chiude con il vento in poppa il, che arriva a 36.513 punti. In rialzo il(+1,03%); sulla stessa tendenza, sale il(+1,27%).Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che ilnella seduta dell'11/11/2024 è stato pari a 2,68 miliardi di euro, in calo del 21,24%, rispetto ai 3,4 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,55 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,46 miliardi.Tra idi Milano, in evidenza(+4,33%, ai massimi da ottobre 2000, grazie alla vittoria di Donald Trump che potrebbe portare a un incremento della spesa militare in Europa),(+4,10%),(+3,53%) e(+3,34%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,19%.del FTSE MidCap,(+16,10%, dopo l'accordo quadro con Yangtze Optical Fibre and Cable per la cessione della partecipazione di maggioranza nella divisione "taglio laser"),(+7,88%),(+7,73%) e(+6,56%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -12,79% (sfilza di downgrade da parte degli analisti dopo il taglio della guidance). Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,53%. Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,07%.scende del 2,98%.