Sesa, buyback per oltre 1,5 milioni di euro

Sesa

(Teleborsa) -ha reso noto che, nell’ambito del programma di acquisto di azioni ordinarie proprie, tra il 4 e l’8 novembre 2024, ha complessivamente, ad un prezzo medio unitario di 78,26157 euro per azione al lordo delle commissioni, per unpari aAll'8 novembre, la società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business possiede complessivamente 113.253 azioni ordinarie proprie, pari allo 0,73091963% dell'attuale capitale sociale.A Milano, discesa moderata per, che chiude la giornata dell'11 novembre con una variazione percentuale negativa dello 0,38% rispetto alla seduta precedente.