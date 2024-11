Tinexta, analisti tagliano stime e target price dopo conti deludenti

Tinexta

(Teleborsa) -sul titolo, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei servizi Digital Trust, Cybersecurity e Innovation & Marketing, dopo che venerdì pomeriggio la società ha comunicato risultati del terzo trimestre sotto le attese e abbassato la guidance per l'intero anno., che mantiene la, ha abbassato ilper azione (rispetto ai precedenti 20 euro) per tener conto della revisione delle stime e di un maggiore costo del capitale. A seguito dei risultati, haper il periodo 2024-26: su base like-for-like, ha rivisto l'EBITDA adj. del -12% in media per il 2024-26E e l'EPS adj. di circa il -20%. Viene sottolineato che ilnel 2025, grazie alla generazione di FCF; attualmente i covenant sul debito si basano su un ratio ND/EBITDA inferiore a 3,5x., che mantiene la raccomandazione, ha abbassato il target price aper azione (rispetto ai precedenti 23,5 euro) per tenere conto della revisione al ribasso delle stime (EPS rettificato FY24 tagliato del 12%), in parte compensato da un risk-free rate inferiore e dal consolidamento di. Il broker evidenzia che la società ha registrato una debole performance organica sia in Business Innovation che in Cybersecurity. La BI continua a essere influenzata dai problemi del business recentemente acquisito in Francia e dalla debole domanda interna. La Cybersecurity, d'altro canto, è stata influenzata da un calo temporaneo dell'efficienza operativa. Al contrario,costante e sostenibile., che mantiene la raccomandazione "", ha abbassato il target price aper azione (rispetto ai precedenti 24,00 euro). Gli analisti hanno abbassato le stime su base like-for-like per incorporare i messaggi cauti emersi, in particolare sulle divisioni Cybersecurity e Business Innovation. Hanno rimodellato la crescita di entrambe per i prossimi anni: per BI a circa il 5% annuo (dal 7%) e per Cybersecurity al 10% annuo (dal 15%). Il risultato è un taglio EBITDA/EPS like-for-like di circa l'11%/20% in media nel triennio. "Riteniamo che per riconquistare la fiducia degli investitori, l'azienda debbae sull'integrazione delle ultime società acquisite per estrarre i risultati sperati al momento dell'acquisizione e le relative sinergie", si legge nella ricerca.