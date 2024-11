UE autorizza acquisizione di Nobis da parte di AXA Assicurazioni

AXA

(Teleborsa) - Laha, in conformità del regolamento dell'UE sulle concentrazioni, l'del controllo esclusivo di Nobis Compagnia di Assicurazioni da parte di AXA Assicurazioni (parte del gruppo francese), entrambe italiane. L'operazione riguarda principalmente il settore assicurativo in Italia.La Commissione ha concluso che la concentrazione notificata non desta preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza, data ladelle società derivante dall'operazione proposta. La concentrazione notificata è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di esame delle concentrazioni.