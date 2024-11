Unicredit supporta l'investimento green del gruppo Selini con garanzia green di SACE

(Teleborsa) -sostiene igrazie alla. E' stato erogato dalla banca unstrutturato in, una da 7 milioni di euro a supporto dicon durata 5 anni e una da 8 milioni di euro con durata di 6 anni per l'acquisto dielettrici."Siamo molto soddisfatti dell'accordo raggiunto con UniCredit e SACE, che rappresenta per il Gruppo Selini un fondamentale passo avanti nel nostro percorso di crescita e innovazione", afferma, Amministratore Delegato di Selini, aggiungendo "questa operazione ci permetterà di ampliare e rinnovare la nostra flotta noleggio Selini Rent, il cuore del nostro business, con l'obiettivo di rispondere in modo ancora più efficiente e dinamico alle esigenze dei nostri clienti"."Con questo finanziamento supportiamo il percorso di crescita sostenibile del gruppo Selini - dichiar, Regional Manager Lombardia di UniCredit - sostenendolo nei suoi investimenti green. Ribadiamo così il nostro impegno concreto nel supportare i progetti che accelerano la transizione energetica in Italia. Investire in sostenibilità significa creare le basi per uno sviluppo duraturo, che guarda alla competitività del Paese e al benessere delle generazioni future".Il Gruppo Selini nasce nel 1969 comee, grazie ad un'intuizione del sig. Selini nel 1980, diventa una concessionaria di. Dopo essere diventata, nel 1993, concessionaria del marchio OM, uno dei principali produttori italiani di carrelli elevatori, il Gruppo si espande attraverso la creazione e l'acquisto di concessionari e società di servizi operanti nell'affitto, compravendita e gestione di carrelli elevatori e piattaforme aeree. Il Gruppocon 9 società, 22 sedi operative, con oltre 60.000 mq tra magazzini logistici ed officine specializzate, più di 500 dipendenti, una flotta noleggio di 14.000 mezzi (carrelli elevatori e piattaforme aeree, 85% mezzi elettrici).