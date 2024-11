Via libera Antitrust a Investindustrial su Piovan

Piovan

(Teleborsa) -, società che fa capo a Investindustrial di Andrea Bonomi, ha ottenuto, senza prescrizioni, le autorizzazioni previste dalle autorità antitrust competenti relative all'operazione di acquisizione del 67,96% di. Lo si legge in una nota, in cui si aggiunge che, a seguito del closing, sarà promossa un'OPA obbligatoria sulle rimanenti azioni di Piovan a 14 euro per azione.Automation rende noto, inoltre, che la "presidenza del Consiglio dei Ministri, ha rilasciato il nulla osta all'acquisizione senza esercizio dei poteri speciali mentre ha comunicato che dovranno essere oggetto di separata e ulteriore notifica sia il pacchetto di garanzie funzionale all'ottenimento delle risorse di debito per far fronte alla copertura finanziaria dell'operazione, sia le eventuali fusioni tra l'acquirente, il suo socio unico Automation Systems e l'emittente".Pertanto "la condizione sospensiva relativa alla disciplina italiana del golden power non si è ancora verificata". Automation "procederà quanto prima alla notifica concernente sia il pacchetto di garanzie sia le eventuali fusioni".Automation comunica altresì "di aver ricevuto talune richieste di chiarimento da parte della autorità austriaca competente in materia di controllo sugli investimenti esteri rispetto a Piovan Central Europe GmbH, società di diritto austriaco controllata da Piovan, al fine di verificare se sussista o meno un obbligo di notifica dell'operazione ai sensi della normativa austriaca".