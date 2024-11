Wall Street mista, bene le small cap. Continua il rally di Tesla

Cigna Group

Humana

AbbVie

Novavax

Tesla

Coinbase Global

MicroStrategy

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

finanziario

beni di consumo secondari

beni industriali

informatica

Salesforce

American Express

Goldman Sachs

United Health

Intel

Merck

Apple

Boeing

Tesla Motors

Sirius XM Radio

Paypal

MercadoLibre

Moderna

Microchip Technology

Intel

NXP Semiconductors

(Teleborsa) -, mentre gli investitori continuano a valutare il nuovo taglio dei tassie, soprattutto, l'esito delle elezioni statunitensi con le attese che la politica del presidentepossa dare impulso alla crescita e agli utili delle società statunitensi, attraverso un taglio alla pressione fiscale e una deregolamentazione. Continua la rotazione verso le small cap, con l'indiceL'odierna è priva di spunti, ma settimana si prospetta densa di dati importanti per i mercati. In USA sono attesi i dati sull'inflazione, sui prezzi alla produzione, sulla produzione industriale e sulle vendite al dettaglio.Sul fronte dell'ha affermato che non sta perseguendo una combinazione con la rivaledopo le recenti e persistenti speculazioni di stampa su una possibile operazione.Spunti dal, conche ha detto che il suo farmaco sperimentale per la schizofrenia non ha raggiunto l'obiettivo principale di due studi di fase intermedia, e la Food and Drug Administration statunitense che ha revocato la sospensione clinica di uno studio in fase avanzata del vaccino antinfluenzale COVID die dei suoi vaccini antinfluenzali autonomi.il titolo, dopo che la capitalizzazione ha chiuso venerdì sopra la soglia di 1 trilione di dollari, sulla base delle aspettative che le aziende delriceveranno un trattamento di favore dal presidente Donald Trump per il suo sostegno durante la campagna elettorale.le azioni legate alle, dopo che il Bitcoin è salito oltre gli 84.000 dollari, come, ovvero un exchange dove si scambiano asset digitali, e, che ha effettuato importanti investimenti nella più grande crypto al mondo.Guardando ai, Wall Street mostra un guadagno dello 0,78% sul, mentre, al contrario, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 6.004 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,25%; sulla parità l'(-0,09%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i(+1,84%),(+1,56%) e(+1,10%). Il settore, con il suo -1,19%, si attesta come peggiore del mercato.del Dow Jones,(+4,60%),(+2,06%),(+1,73%) e(+1,69%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,24%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,94%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,87%.scende dell'1,57%.(+8,16%),(+5,03%),(+5,00%) e(+4,43%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,32%. Lettera su, che registra un importante calo del 4,57%. Scende, con un ribasso del 4,24%. Calo deciso per, che segna un -3,72%.