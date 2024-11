AstraZeneca migliora la guidance dopo 9 mesi in netta crescita

AstraZeneca

(Teleborsa) -, multinazionale biofarmaceutica anglo-svedese, ha chiuso idel 2024 con unin aumento del 19% a 39.182 milioni di dollari, trainato da un aumento del 19% nelle vendite di prodotti e dalla continua crescita del fatturato dell'alleanza dai farmaci in partnership. La crescita del fatturato totale da oncologia è stata del 22%, CVRM del 21%, R&I del 24% e malattie rare del 14%.L'è aumentato dell'11% a 6,12 dollari. Nel periodo dell'anno precedente, il Core EPS includeva guadagni per un totale di 953 milioni di dollari dalla cessione dei diritti Pulmicort Flexhaler negli Stati Uniti e accordi contrattuali aggiornati per Beyfortus."La nostra azienda ha continuato la sua forte traiettoria di crescita nei primi nove mesi del 2024 - ha commentato il- I ricavi totali e il Core EPS sono aumentati rispettivamente del 21% e del 27% nel terzo trimestre, riflettendo la crescente domanda dei nostri medicinali in oncologia, biofarmaceutica e malattie rare e supportando un aggiornamento delle nostre linee guida per l'intero anno 2024"."Siamoche stiamo vedendo nella nostra azienda nel 2024 e la crescita sembra destinata a continuare fino al 2025, fornendo una solida base per realizzare la nostra ambizione per il 2030", ha aggiunto.Leper la crescita dei ricavi totali e dell'EPS core dell'anno fiscale 2024 a CER sono state aggiornate a una crescita percentuale "