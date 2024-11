Bitcoin ancora in rally: sfiorato record di 90.000 dollari

(Teleborsa) - Non si ferma il rally del Bitcoin, innescato dalla vittoria di Donald Trump alle elezioni e dal taglio dei tassi della Federal Reserve americana. La criptovalute ha ripetutamente aggiornato i suoi record storici, arrivando a sfiorare la soglia psicologica dei 90.000 dolalri, che sembra rappresentare anche una resistenza importante per questo asset.Il Bitcoin al momento tratta attorno a 88.438 dollari, in rialzo di oltre 6.700 dollari rispetto a ieri, con un rialzo dell'8,23%. Il massimo odierno è stato raggiunto però ad un soffio dai 90 mila a 89.929 dollari.