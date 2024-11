Concordato preventivo biennale: la riapertura dei termini all'esame del CdM

(Teleborsa) -per ilbiennale potrebbe essere, che si riunisce alle ore 10.30 per l'esame del Documento Programmatico di Bilancio.Il provvedimento, secondo quanto si apprende da fonti di governo, potrebbe fissare lae confluire come, attualmente all’esame della commissione Bilancio del Senato.Il concordato preventivo biennale è una, che congela tasse e controlli per i prossimi due anni ,a fronte del pagamento di una somma pattuita. La scadenza era fissata per il 31 ottobre, ma è arrivata una pioggia di sollecitazioni per la sua proroga.Quella che il Governo si appresta ad approvare, però,per la seconda finestra del concordato, che viene anche definitoCon il concordato biennale il governo punta adpreviste dalla Manovra, come l'abbassamento della pressione sul ceto medio, mediantedal 35% al 33%.Le misure finanziate dai proventi del concordato dipenderanno dal. Le risorse generate dal primo concordato si sapranno nei prossimi giorni, dopo ileffettuato dall', ma le previsioni dei commercialisti varianodei 4,7 milioni di contribuenti coinvolti. Una percentuale piuttosto bassa, per questo si sono sollevati gli appelli dei professionisti a favore di una proroga o riapertura die termini. Il, nei giorni scorso, aveva parlato di una cifradi euro, per 400-500 mila adesioni, più bassa dei 2 miliardi auspicati inizialmente.