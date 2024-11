IEG, Abilmente ha richiamato oltre 200mila appassionati di creatività: nel 2025 altre 8 edizioni

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) - Un anno all’insegna della passione creativa: si conclude con un bilancio più che positivo il 2024 di, ildi(IEG). Leche hanno toccato Vicenza, Roma, Milano e Torino hanno ampiamente infranto la barriera dei 200.000 visitatori, confermando il ruolo di Abilmente come punto di riferimento, in Italia e non solo, per tutti gli appassionati di Do It Yourself.Con la sua offerta ampia e qualificata di più dii, tra materiali, strumenti e novità di prodotto, e con la sua proposta di oltre 5.000 attività esperienziali, tra workshop e dimostrazioni, quello di Abilmente si è confermato infatti un format di successo e in grado di unire la grande community dei creativi. Sono state più di 50.000 le persone coinvolte nei corsi, che da quest’anno sono stati arricchiti delle proposte in fiera di Abilmente Academy, laboratori in forma di masterclass, organizzati e gestiti dal Salone, pensati per pochi partecipanti alla ricerca di un affiancamento one-to-one per approfondire una specifica tecnica manuale.Per Abilmente grandi numeri anche sui(il Salone attrae 147mila follower su Facebook, 73mila su Instagram, 12mila su YouTube e 2.000 su Pinterest, oltre a 216.000 iscritti alla newsletter) e online sul sito di manifestazione con ben 284mila visitatori unici mensili durante il periodo di fiera. Forte e in crescita l’di Abilmente, che nel 2024 ha generato più di 93 milioni di contatti lordi.La creatività nel 2024 ha viaggiato per la Penisola, dal Piemonte al centro Italia, dalla Lombardia fino al Nord Est. Il Salone di IEG ha saputo unire gli amanti del fatto a mano di tutte le regioni, ma anche da fuori confine, offrendo, nel corso dell’anno,di divertimento e shopping con un modello vincente declinato sui diversi territori.Nel 2024 Abilmente ha visto crescere il proprio pubblico, che si conferma composto di(per l’86%) e prevalentemente femminile (soprattutto per la fascia tra i 30 e i 45 anni) ma sempre più eterogeneo, anche per provenienza. L’edizione autunnale di Vicenza, in particolare, ha registrato una buona presenza di(circa il 5%), confermando il carattere internazionale della manifestazione, che tra i padiglioni del quartiere fieristico vicentino ospita il 10% di(Europa, India, America Latina) e che nell’edizione di ottobre 2024 ha visto la presenza di associazioni di patchwork internazionali, con artisti da ben 15 Paesi del mondo.Ora il Salone delle Idee Creative si prepara per il 2025, con altre otto edizioni che si preannunciano ricche di novità e di sorprese, e per i primi mesi dell’anno dà appuntamento agli, ripartendo da Vicenza.Dal 20 al 23 febbraio Abilmente torna nella città del Palladio, mentre dal 27 febbraio al 2 marzo, a grande richiesta del pubblico, torna nella Capitale inper la sua seconda edizione primaverile. Dal 27 al 30 marzo, si sposta a Milano, al Superstudio Maxi, e dal 3 al 6 aprile arriva in Piemonte con Abilmente Torino, a Lingotto Fiere.