Senza verve l'indice delle società High Tech italiane (+0,49%)

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

FTSE MIB

Stmicroelectronics

media capitalizzazione

Digital Value

bassa capitalizzazione

Olidata

ITway

TXT E-solutions

(Teleborsa) - Incolore ilche ha chiuso in frazionale vantaggio rispetto all', che invece corre sul mercato.Ilha aperto a 102.267, con un aumento insignificante dello 0,49% rispetto alla vigilia, mentre l'registra una più netta risalita dello 0,73% a 1.002.Tra i titoli del, composto rialzo per, che archivia la sessione con un guadagno dell'1,09%.Tra i titoli adell'indice tecnologia, effervescente, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 10,70%.Tra i titoli adel comparto tecnologia, seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,90%.Risultato positivo per, che lievita dell'1,51%.Controllato progresso per, che chiude in salita dell'1,02%.