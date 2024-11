Rally per l'indice delle società High Tech italiane (+3,21%), seduta effervescente per ITway

comparto tecnologico a Milano

(Teleborsa) - Guizzo per ilche non si cura dell'andamento in rosso dell'Ilha aperto la giornata a quota 100.193,4, con uno scatto di 3.207,4 punti rispetto alla chiusura precedente. Sotto la linea di parità l', che arretra a quota 993, dopo una partenza a 999.Tra le azioni più importanti dell'indice tecnologia di Milano, bene, con un rialzo del 2,89%.Tra le medie imprese quotate sul, seduta decisamente positiva per, che ha terminato in rialzo del 7,41%.Controllato progresso per, che chiude in salita dello 0,56%.Modesto recupero sui valori precedenti per, che conclude in progresso dello 0,52%.Tra ledi Milano, brilla, chiudendo la seduta con un aumento dell'8,86%.Seduta positiva per, che avanza bene e porta a casa un +3,48%.Nuovo spunto rialzista per, che guadagna bene e porta a casa un +2,22%.