L’Europa al lavoro per affrontare la crisi abitativa: soluzioni sostenibili e investimenti per il futuro

(Teleborsa) - Lain costante peggioramento in tutta Europa, è stata al centro dell'. Politici, esperti finanziari e fornitori di alloggi comunitari hanno ribadito l'urgenza di un impegno finanziario da parte dell'Unione Europea a favore del settore degli alloggi pubblici, sociali e cooperativi, richiedendo fondi dedicati per garantire case dignitose e accessibili nei 27 Stati membri.Durante il summit, i partecipanti hanno sottolineato la necessità di orientare gli investimenti verso un impatto sociale duraturo, proteggendo le comunità dagli interessi speculativi. Si è discusso di standardizzare le attività finanziabili e di combinare fondi diversi per migliorare l'accesso alle risorse., presidente di, ha dichiarato: "Gli alloggi pubblici e sociali sono fondamentali per promuovere equità e stabilità a lungo termine. L'UE deve sostenere questo settore con finanziamenti mirati".Durante l’incontro annuale del, sono stati presentati modelli finanziari replicabili, come i fondi rotativi e i piani coordinati a lungo termine. In Lombardia, le cooperative abitative offrono una risposta concreta alla domanda crescente, come evidenziato da: "Con 17.000 abitazioni cooperative indivise, promuoviamo un modello abitativo inclusivo e intergenerazionale".ha proposto una piattaforma di investimento per lo sviluppo abitativo in Italia: "Il nostro piano aggrega risorse pubbliche e private per creare, rispondendo al fabbisogno nazionale." La piattaforma finanziaria, che punta a una partnership pubblico-privata, si ispira al modello francese European Alliance for Sustainable and Inclusive Social Housing, che ha mobilitato 3 miliardi di euro dal 2020.Il summit ha anche accolto interventi di rappresentanti europei., ha dichiarato: "Con un nuovo Commissario dedicato all’abitazione, possiamo finalmente affrontare il problema in modo strutturato, aiutando milioni di famiglie." Analogamente, ilha sottolineato: "per il nostro gruppo. Lavoriamo su progetti innovativi e sostenibili."L’urgenza di soluzioni per gruppi vulnerabili, come senzatetto, anziani e giovani lavoratori, è stata ribadita dal, europarlamentare italiano: "Nei prossimi anni, ue risorse adeguate sarà cruciale."Il prossimo incontro del gruppo di lavoro si terrà nel 2025 in Repubblica Ceca.