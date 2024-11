Terna, perfezionato terzo closing cessione attività in Sud America

Terna

(Teleborsa) - Terna Plus, società del Gruppo, in esecuzione dell’accordo firmato il 29 aprile 2022 e a seguito dell’avveramento delle condizioni previste dallo stesso, ha perfezionato il terzo closing per la cessione a CDPQ, gruppo globale di investimenti, della società “SPE Transmissora de Energia Linha Verde I S.A.”, titolare di una linea elettrica in Brasile per complessivi 150 km circa, per un valore (equity value) pari a circa 79 milioni di euro, in linea con quanto previsto dall’accordo.Lo annuncia la società, con una nota, sottolineando che l'operazione, nel suo complesso, rappresenta un ulteriore passo nella strategia di valorizzazione delle attività in Sud America, confermata in occasione della presentazione del Piano Industriale 2024-2028.