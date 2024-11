L'Oro prosegue recupero a 2.620 dollari su debolezza dollaro

(Teleborsa) -, in risposta anche alla, che sembra ancora scontare una politica monetaria espansiva della Fed.Le più recenti dichiarazioni dele la possibilità di unanel percorso dinon sembrano pienamente aver convinto gli investitori, chesulla possibilità di una dicembre. Ial CME segnalano unadi un taglio di 25 punti base a dicembre, contro una probabilità del 44,3% che i tassi rimangano invariati.A sostenere l'oro concorre poi la, alimentata dalle crescenti tensioni tra Russia e Ucraina e dalla guerra in Medioriente.Il metallo prezioso è cosìtoccati la scorsa settimana, dopo la vittoria di Trump alle elezioni ed in risposta ad una maggior propensione al rischio degli investitori, che si è poi sgonfiata. Da un minimo degli ultimi due mesi di 2.561 dollari l'oncia, toccato la scorsa ottava, il prezzo è rimbalzato ama è ancorai raggiunto a fine ottobre.Fra gli altri metalli preziosi, ilsosta poco oltre i mille dollari, mentre ilritraccia leggermente a 967 dollari. In frazionale rialzoche si porta a 31,275 dollari(+0,3%).Tra i metalli industriali, iavanzano dello 0,3% aa, dopo aver perso terreno di recente sui segnali di rallentamento della crescita in Cina. Ora si guarda alle decisioni della banca centrale cinese questa settimana, anche se si dà per scontato un nulla di fatto sui tassi.