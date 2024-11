Sotto la parità il comparto utility in Italia (-0,62%), seduta depressa per Ascopiave

settore utility italiano

(Teleborsa) - Ilsi è mosso nella giornata odierna con un timido segno meno, in perfetta sintonia con l'Ilha chiuso a quota 37.510, in ribasso dello 0,62% rispetto alla chiusura precedente, mentre l'si ferma a 385, dopo aver esordito a 388.Tra le azioni italiane adell'indice utility, frazionale ribasso per, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,90%.Giornata fiacca per, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,62%.Tra le medie imprese quotate sul, ribasso composto e controllato per, che archivia la sessione in flessione del 2,18% sui valori precedenti.Composto ribasso per, in flessione del 2,09% sui valori precedenti.