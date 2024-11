Trasporto aereo, Enac e il Dipartimento per la Trasformazione Digitale presentano la piattaforma HyperTwin

(Teleborsa) - Unaper lae per facilitare l’operatività dei droni in un ambiente sicuro ed efficiente: questo è HyperTwin, la piattaforma informatica che verrà presentata giovedì 28 novembre dal(DTD) e dall’(Enac) nel corso di un convegno che vedrà la partecipazione del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Sen. Alessio Butti, del Presidente Enac Pierluigi Di Palma, di Istituzioni, operatori ed esperti del settore.costituisce un ambiente operativo ideato da Enac e DTD nell'ambito del progetto "", sostenuto da DTD nel corso del "". La tecnologia sviluppata può essere condivisa con altre pubbliche amministrazioni, startup, università e imprese, in uno scenario di collaborazione tra pubblico e privato che si pone al servizio del cittadino, per liberare la potenza dei dati e dell'Intelligenza Artificiale, in un contesto in cui la trasformazione digitale abilita nuove forme di mobilità e nuove opportunità di crescita.Il progetto HyperTwin verrà illustrato, alla presenza del Sen.Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e diPresidente Enac che trarranno le conclusioni dell’evento, da, Direttore Centrale Enac e da Andrea Giannobile, Dirigente Enac.Alsulle applicazioni del progetto, moderato da Flavia Giacobbe, Direttore di Formiche e Airpress, interverranno Francesco Menegoni, Dipartimento Trasformazione Digitale; Maurizio Paggetti, COO ENAV; Mauro Berzovini, Head of Partnership & Funding Leonardo LH; Paola Olivares, Direttore Osservatori POLIMI; Gian Luca Comandini, Direttore Blockchain Management School; Giulio Segurini, CEO StradaAi.