UniCredit, 15 milioni a Dumarey flowmotion technologies con garanzia Sace

UniCredit

(Teleborsa) -supporta i piani di sviluppo sostenibile di, dal 2023 parte del gruppo belga Dumarey, attivo in soluzioni di propulsione per l’industria automobilistica, con cui si impegna nello sviluppo di iniettori per motori endotermici che utilizzano combustibili non-fossili e quindi senza emissioni di CO2.La banca ha finalizzato in favore dell’azienda un’. Si tratta di, soluzione studiata da UniCredit per le PMI italiane con oltre 2 milioni di euro di fatturato determinate a migliorare il proprio profilo sociale.La banca le supporta riconoscendo direttamente, al momento dell'erogazione, una riduzione del tasso applicabile al finanziamento, a fronte di un impegno da parte delle aziende a raggiungere almeno 2 obiettivi di miglioramento sociale relativi al benessere dei dipendenti e al sostegno alle comunità.L’operazione in favore di Dumarey Flowmotion Technologies ha unaed è finalizzata a supportare gli investimenti dell’azienda volti ad aumentare la capacità produttiva di iniettori per una delle principali case automobilistiche tedesche.che l’azienda si impegna a realizzare entro 3 anni: attuare iniziative di Welfare Aziendale per i propri dipendenti e redigere un Report di Sostenibilità da pubblicare sul proprio sito web."Con questa operazione, acquisendo una linea destinata al mercato cinese, ed al tempo stesso continuiamo a sviluppare nuovi sistemi per il dosaggio dei combustibili non fossili per i motori a combustione interna, dichiara. L’aumento della capacità produttiva insieme al sostegno in ricerca e sviluppo sono"."Con questa operazioneche, dal quartier generale di Pisa, si distingue nel mondo per i suoi progetti innovativi, improntati alla transizione e ad un posizionamento sempre più competitivo, afferma. La nuova liquidità erogata, inoltre, supporterà l’azienda anche nel miglioramento del proprio profilo sociale: una conferma del nostro impegno al fianco delle realtà produttive del territorio determinate a ottimizzare il proprio business centrando tutti gli obiettivi ricompresi nei verticali ESG. Facilitare la transizione verso un'economia sostenibile è, infatti, parte integrante del nostro modo di fare banca. Grazie alla forza del nostro network, alle competenze specialistiche del nostro team e a soluzioni su misura, agiamo come partner di riferimento per le aziende fornendo loro concrete leve per lo sviluppo”.