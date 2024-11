METRO 5 partner del Milano Premier Padel P1. Lo Piano: la Lilla sempre a fianco degli eventi sportivi in città

(Teleborsa) -, metropolitana dello sport, prosegue e aggiunge un ulteriore tassello al suo impegno a supporto dello sport partecipando come partner al, il prestigioso circuito Premier Padel torna in Italia, promosso dalla FIP International Padel Federation e sostenuto da Qatar Sports Investments, Professional Players Association (PPA) e International Padel Players Association (IPPA).Il torneo si svolgerà nell’, dal 2 all’8 dicembre 2024. Ladella linea lilla ti porta a due passi dall’Allianz Cloud, permettendoti di raggiungere il torneo."La Lilla è sempre a fianco degli eventi sportivi che animano la città di Milano ed è per questo motivo che è stata denominata Metropolitana dello Sport - commenta, Amministratore Delegato di Metro 5 – Il Padel è una disciplina di schemi, velocità e precisione e con questo stesso spirito anche noi vogliamo avere un ruolo da protagonisti tutte le volte che sono in programma eventi sportivi internazionali in città ed essere il mezzo che in modo facile e sostenibile accompagna i partecipanti provenienti da tutto il mondo a vivere una bella esperienza di sport".