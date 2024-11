BCE, Lane: "Protezionismo Trump avrà effetto negativo da quantificare"

(Teleborsa) -avrà unsull'economia globale. Tuttavia, occorrerà "esaminare come evolverà la situazione" sotto ogni punto di vista (deregolamentazione, tagli fiscali, stop imnmigrazione, ecc). E' il parere espresso daapo economista della BCE, in una intervista a Les Echos."Per quanto riguarda l’effetto netto di tutte queste politiche sull’economia statunitense, - ha sottolineato Lane - ci sarannoma l’effetto netto delsull’economia globale è. La questione più importante è che un aumento del protezionismo è dannoso per l’economia mondiale".impatto sulla Zona Euro, Lane ha affermato che "la portata del problemae dalla rapidità con cui viene attuato". In particolare, "se l’aumento delle tariffe sarà rapido e universale", l'esperto ritiene che il " rischio di una grave interruzione sarà molto alto", in caso contrario, "genererà ancora molta incertezza" e questa "potrebbe inibire gli investimenti in Europa e rendere i consumatori riluttanti a spendere".Il banchiere non ha voluto fare commenti precisi in meritoche questa politica avrà, limitandosi ad affermare che le"per garantire la stabilità dei prezzi in Europa" e che ileuro/dollaro, mentre ilandrebbein base agli effetti che il protezionismo ha sui prezzi interni ed esterni ed agli scambi commerciali che non sono solo verso gli USA.A proposito della possibilità di unaLane ha risposto chenon si tratta di vietare gli investimenti esteri. Si tratta piuttosto die che "l’Europa dovrebbeal sostegno delle imprese europee. Ciò si riferisce alla cosiddetta unione dei mercati dei capitali e ai numerosi passi politici in questa direzione".A proposito dell', il capo economista dell'Eurotower ha confermato che il, perché abbiamo bisogno che l’inflazione dei servizi scenda", ma "nel corso del prossimo anno dobbiamo vedere una sorta di riequilibrio: un calo dell’inflazione dei servizi che ci permetta di raggiungere l’obiettivo, anche se c’è una certa pressione al rialzo sui prezzi di energia, cibo e beni. C’è ancoraper quanto riguarda l’aggiustamentoLane ha confermato anche la, a causa dellelegate a Stati Uniti, Medio Oriente, Cina e che ildella BCE "nel definire il percorso dei tassi, ma ", potrebbe essere".Il membro della BCE hadell'Area Euro ed ha ricordato "disponiamo di unhe fornisce linee guida" e, tutti i sistemi politici europeiParlando di, Lane ha spiegato "se questi fossero disponibili su base più permanente e avessero una maggiore liquidità –. Ma non penso che dovremmo fingere che l’Europa si muova verso un modello federale come quello degli Stati Uniti". "Ciò chedi obbligazionidella massima qualità possibile", ha concluso.