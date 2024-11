Cellularline, azioni proprie al 2,24% del capitale sociale

Cellularline

Cellularline

(Teleborsa) -ha comunicato, nell'ambito dell’autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, di averdal 18 al 22 novembre 2024, complessive, al prezzo medio ponderato di 2,42281 euro per uncomplessivo diAl 25 novembre, l'azienda leader nel settore degli accessori per smartphone e tablet detiene direttamente 490.812 azioni proprie, pari al 2,24441% del capitale sociale.A Milano, oggi, frazionale rialzo per, che mette a segno un modesto profit a +0,42%.