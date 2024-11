Eventi e scadenze del 26 novembre 2024

Lunedì 25/11/2024

Martedì 26/11/2024

(Teleborsa) -- Roma - Decima conferenza internazionale sul mediterraneo organizzata dal MAECI con ISPI che riunisce rappresentanti politico-istituzionali di primo livello, funzionari, esperti, analisti ed esponenti della società, dell’economia e dei media per discutere di alcuni dei temi fondamentali per il Mediterraneo- Fiuggi - Seconda riunione dei Ministri degli Esteri del G7, presieduta dal Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri Antonio Tajani. L’obiettivo dell’incontro è rafforzare il ruolo del G7 come principale forum di consultazione tra le grandi democrazie liberali e come fattore di stabilità di fronte alle grandi crisi in atto a livello globale- Bruxelles - Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio- Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria- ADR, Terminal 5 - Conferenza dedicata ai principali temi dell’aviazione globale, organizzata da ACI EUROPE, ACI Asia-Pacific & Middle East e ACI World e ospitata da Aeroporti di Roma. Tra gli interventi, Marco Troncone, (CEO Aeroporti di Roma), Vincenzo Nunziata (Presidente Aeroporti di Roma), Olivier Jankovec (DG ACI EUROPE), Justin Erbacci (DG ACI World)- Cannes - Evento mondiale dedicato ai professionisti dei settori immobiliare e retail. Le novità della nuova edizione saranno l’Osservatorio internazionale sui brand in espansione e la Mapic Academy- Bruxelles - I ministri punteranno ad approvare conclusioni sulla promozione dell'eredità duratura dei grandi eventi sportivi. Discuteranno inoltre del ruolo delle biblioteche nello sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica10:30 -- Auditorium GSE, Roma - Evento organizzato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. Aprirà l’incontro il Ministro Gilberto Pichetto Fratin con il Presidente del GSE Paolo Arrigoni. Parteciperanno rappresentanti di istituzioni, mondo associativo e imprenditoriale10:30 -- Milano - Conferenza stampa di Bancomat per segnalare novità sui pagamenti digitali. Durante l'evento ci sarà "A tavola con BANCOMAT", esperienza culinaria con lo Chef Andrea Aprera11:00 -- I nuclei familiari nei censimenti della popolazione - Anni 2011-202111:00 -- Alessandria - Il Presidente Mattarella sarà al 30° anniversario dell'alluvione di Alessandria11:15 -- Montecitorio - Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, incontra il Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri11:15 -- Montecitorio - Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, incontra il Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri15:00 -- Sede centrale della Corte dei conti, Roma - Evento organizzato dal Comitato per le Pari Opportunità del personale di magistratura della Corte dei conti, nell’ambito di un ciclo di incontri e testimonianze sul tema. Saluti del Presidente della Corte dei conti, Guido Carlino e intervento, tra gli altri, del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone15:00 -- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema15:15 -- Palazzo San Macuto - Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica svolge l’audizione del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi16:30 -- Centro anziani di Trigoria, Roma - Processo partecipativo del Masterplan del Campus Bio-Medico per la rigenerazione urbana di Trigoria, per migliorare l'offerta formativa e i servizi di cura e assistenza. Durante l'incontro i cittadini potranno contribuire con osservazioni e suggerimenti che saranno integrati nel Documento della Partecipazione- Asta BTP Short - BTP€i- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Assemblea: Assemblea ordinaria e straordinaria- Risultati di periodo14:30 -- Appuntamento: Sustainability Day - Milano15:00 -- Appuntamento: Sustainability Day 2024 - Diamo forma ad un futuro più sostenibile - in streaming