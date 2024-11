BEI e E-distribuzione (ENEL): accordo sustainability-linked da 250 milioni euro

Enel

(Teleborsa) -, hanno siglato la prima tranche da 250 milioni di euro di un finanziamento, parte di un accordo per complessivi 500 milioni di euro. Nello specifico, il finanziamento contribuirà a supportare l’innovazione e la digitalizzazione della rete elettrica in Italia, incrementandone la resilienza per prevenire e rispondere a futuri eventi climatici estremi, nonché a migliorare la qualità del servizio di distribuzione dell’energia“Con questo accordo, la BEI si conferma come il finanziatore pubblico di riferimento diper i suoi obiettivi di decarbonizzazione,” ha dichiaratoVicepresidente della BEI. “Il finanziamento non solo migliorerà la stabilità della rete elettrica, ma contribuirà anche alla transizione energetica dell’Italia, riducendo le emissioni di CO2 e promuovendo l’uso di energia rinnovabile.”“Questa nuova operazione rafforza ulteriormente la partnership tra Enel e la BEI, che confermano ancora una volta il comune impegno nella creazione diattraverso il ricorso a operazioni di finanza sostenibile,” ha affermatoCFO di Enel. “L’accordo dimostra inoltre il ruolo centrale che le reti svolgono per Enel nel favorire l’accelerazione della transizione energetica, come sottolineato anche dagli importanti investimenti in questo settore di business previsti dal Piano Strategico 2025-2027 recentemente annunciato.”Il finanziamento Sustainability-Linked in oggetto - spiega la nota -(Scope 1), misurato in grammi di CO2eq per kWh, pari o inferiore a 125 gCO2eq/kWh entro il 2026 e pari o inferiore a 72 gCO2eq/kWh entro il 2030. È inoltre previsto un ulteriore KPI legato alla tassonomia europea, condizionato al raggiungimento, da parte del Gruppo, di almeno l’80% di Capex totali allineati alla Tassonomia UE nel periodo 2024-2026. Sulla base del raggiungimento dei suddetti target, l'Accordo prevede un meccanismo step-up/step-down che comporterà un eventuale aggiustamento del margine.k di Enel, aggiornato a gennaio 2024, che integra pienamente la sostenibilità nel programma di finanziamento globale del Gruppo. Inoltre, il finanziamento annunciato oggi si inquadra nell’ambito dell’iniziativa RePowerEU della BEI, che investirà 45 miliardi aggiuntivi tra il 2022 e il 2027 con l’obiettivo di attivare investimenti per 150 miliardi di euro, promuovendo la transizione green e riducendo progressivamente la dipendenza europea dai combustibili fossili.